«Шахтар» – «Динамо Загреб». Де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

22 жовтня донецький «Шахтар» прийме «Динамо Загреб» у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться на стадіоні «Металіст» у Харкові й розпочнеться о 19:55. У прямому ефірі гру покаже телеканал «Футбол 1».

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру очікує «дуже складний поєдинок із командою, що має певні шаблонні характеристики».

«Деякі дії є шаблонними для цього суперника: довгий пас, м’яч на нападника, підключення інсайдів, четверо футболістів у нашій лінії оборони, передача до зони. Ми повинні бути уважними. Попереду небезпечна гра із супротивником, що є небезпечним в атаці», – зазначив Каштру.

Раніше команди зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у 2008 році. В обох матчах переміг донецький «Шахтар» (2:0, 1:3). Загалом у «Динамо» 10 зустрічей з українськими клубами: вісім поразок та дві нічиї. Проте головний тренер «Динамо» Ненад Беліца заявив, що має намір перемогти.

«Так, я знаю цю тенденцію, проте ми вже неодноразово ламали негативну статистику. Гратимемо з дуже якісною й талановитою командою, однак віримо в себе і в те, що зможемо змінити статистику на позитивну», – сказав Беліца.

Після перших двох турів групового етапу Ліги чемпіонів «Динамо Загреб» й «Шахтар» мають по три очки – обидві команди обіграли італійську «Аталанту».