Кубок України: «Динамо» переграло «Шахтар» і вийшло до чвертьфіналу

Київське «Динамо» 30 жовтня на НСК «Олімпійський» переграло донецький «Шахтар» – 2:1.
Основний ігровий час закінчився нічиєю 1:1. За киян забив Сергій Сидорчук (22 хвилина), за «Шахтар» на 92-й хвилині відзначився Тарас Степаненко.
У екстратаймі, на 114-й хвилині гри, перемогу столичній команді приніс гол Дениса Попова.
Окрім «Динамо» в ¼ зіграють: «Маріуполь», «Десна» (Чернігів), «Минай» (Ужгородський район, Закарпатська область), «Інгулець» (Петрово, Кіровоградська область), «Ворскла» (Полтава), «Альянс» (Долина, Сумська область), «Олександрія».
Матчі чвертьфіналу пройдуть 4 березня, півфінали – 22 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 13 травня.
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