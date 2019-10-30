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30 жовтня 2019, Київ 23:37
Новини | Спорт

Кубок України: «Динамо» переграло «Шахтар» і вийшло до чвертьфіналу

Наставник «Динамо» Олексій Михайличенко

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Київське «Динамо» 30 жовтня на НСК «Олімпійський» переграло донецький «Шахтар» – 2:1.

Основний ігровий час закінчився нічиєю 1:1. За киян забив Сергій Сидорчук (22 хвилина), за «Шахтар» на 92-й хвилині відзначився Тарас Степаненко.

У екстратаймі, на 114-й хвилині гри, перемогу столичній команді приніс гол Дениса Попова.

Окрім «Динамо» в ¼ зіграють: «Маріуполь», «Десна» (Чернігів), «Минай» (Ужгородський район, Закарпатська область), «Інгулець» (Петрово, Кіровоградська область), «Ворскла» (Полтава), «Альянс» (Долина, Сумська область), «Олександрія».

Матчі чвертьфіналу пройдуть 4 березня, півфінали – 22 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 13 травня.

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