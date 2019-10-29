Футбол: Болгарію покарали штрафом і пустими трибунами через расизм на матчі проти Англії

Федерацію футболу Болгарії покарали штрафом на 75 тисяч євро і пустими трибунами на наступному домашньому матчі через расизм під час гри проти збірної Англії.

Згідно з рішенням Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), ще один домашній матч Болгарії може відбутися за закритими дверима у випадку повторних порушень упродовж наступних двох років.

Болгарія також повинна під час двох наступних домашніх матчів встановити банер із написом «Ні расизму».

Федерацію футболу Болгарії додатково оштрафували на 10 тисяч євро через «порушення порядку під час національного гімну» перед матчем з Англією, який відбувся на стадіоні «Васил Левскі» в Софії 14 жовтня. Англійську футбольну асоціацію за аналогічне порушення оштрафували на п’ять тисяч євро.

Матч, який закінчився з рахунком 0:6 на користь Англії, двічі зупиняли через расистські вигуки на адресу англійців.

Гру зупиняли на підставі антирасистського протоколу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).