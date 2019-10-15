Расизм на матчі Болгарія – Англія: болгарський прем’єр закликав до відставки голови футбольного союзу

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав голову Болгарського футбольного союзу Борислава Михайлова подати у відставку після расистських вигуків болгарських уболівальників на матчі відбору на чемпіонат Європи 2020 року між Болгарією та Англією.

«Я закликаю Борислава Михайлова негайно подати у відставку», – написав Борисов 15 жовтня у фейсбуці.

Він також засудив поведінку декого з уболівальників.

«Неприпустимо, щоб Болгарія, яка є однією з найбільш толерантних країн світу, де люди різних етнічних груп і релігій живуть у мирі, асоціювалася з расизмом та ксенофобією», – наголосив прем’єр Болгарії.

Матч, який закінчився з рахунком 0:6 на користь Англії, двічі зупиняли через расистські вигуки на адресу англійців. Гра відбувалася 14 жовтня в болгарській столиці Софії.

Матч зупиняли на підставі антирасистського протоколу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).