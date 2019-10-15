Євро-2020: матч Болгарія – Англія двічі зупиняли через расизм

Арбітр двічі зупиняв матч відбору на чемпіонат Європи 2020 року між Болгарією та Англією через расизм на адресу англійців. Гра відбувалася 14 жовтня в болгарській столиці Софії.

Вперше рефері зупинив матч на 28-й хвилині за рахунку 0:2. Причиною стала імітація мавп’ячих вигуків, спрямованих на англійських темношкірих гравців, включно із захисником Тайроном Мінґсом і форвардом Рахімом Стерлінгом. Зупинка відбулася на підставі антирасистського протоколу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Диктор на стадіоні попередив, що матч можуть зупинити, якщо расизм буде продовжений. Втім, арбітр перервав гру знову – цього разу на 43-й хвилині.

Також болгарські вболівальники використовували нацистські привітання й демонстрували одяг з логотипом УЄФА й написом «No Respect» («Ніякої поваги»).

Матч закінчився з рахунком 0:6 на користь Англії. Стерлінг забив два голи. Після шести матчів англійці мають 15 очок і лідирують у групі А відбору на континентальну першість.

14 жовтня Україна перемогла чинну чемпіонку Європи Португалію з рахунком 2:1 й достроково вийшла на Євро-2020 з першого місця в групі.