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11 Жовтень 2019, Київ 09:24
Новини | Спорт

Україна – Литва: Шевченко провів безсонну ніч

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко

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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко перед матчем відбірного турніру Євро-2020 проти литовських суперників анонсував «безсонну ніч» через високу конкуренцію виконавців у головній команді.

«Сьогодні ми проведемо тренування, після якого на мене, напевно, чекає безсонна ніч. Це важливий момент, адже всі гравці атаки перебувають у дуже хорошій формі. Такий вибір виконавців — це плюс для мене. Будемо думати, визначимося вже завтра», – сказав наставник «синьо-жовтих» увечері 10 жовтня в Харкові, де 11 жовтня на стадіоні «Металіст» о 21:45 пролунає свисток про початок зустрічі.

Турнірна ситуація в групі В нині є такою, що перемога над командою Литви майже гарантує «синьо-жовтим» вихід на чемпіонат Європи (до фінальної частини потрапляють по дві найкращі збірні). Нині в активі українців 13 очок після 5 ігор. Найближчі переслідувачі, португальці, мають 8 очок після чотирьох матчів, серби здобули 7 балів у 5 зустрічах, люксембуржці мають 4 очки, литовці – 1.

Після гри з литовцями збірна України переїде до Києва, де 14 жовтня прийме португальців.

/**/ /**/ /**/ Шевченко: перед нами стоїть завдання, і я вірю в нашу збірну
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