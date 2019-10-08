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08 Жовтень 2019, Київ 23:13
Новини | Спорт

Шевченко про можливий перехід у «Мілан»: не було думок, щоб залишити збірну України

Шевченко: перед нами стоїть завдання, і я вірю в нашу збірну

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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заперечив свій можливий перехід в італійський «Мілан».

«Я вже давав інформацію з цього приводу. У мене є контракт із національною командою. Навіть думок не було про те, щоб її залишити. Перед нами стоїть завдання, і я вірю в нашу збірну. Я збираюся свій контракт відпрацювати до кінця», – сказав Шевченко.

Збірна України лідирує в групі B відбору на чемпіонат Європи 2020 року. Команда Андрія Шевченка здобула 13 очок у п’ятьох матчах. 11 жовтня українці зустрінуться в Харкові з Литвою, а 14 жовтня – у Києві з Португалією.

8 жовтня «Мілан» звільнив Марко Джампаоло з посади головного тренера.

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