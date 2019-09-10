Футбол: Україна за хвилину відіграла два м’ячі в матчі з Нігерією

Збірна України з футболу зіграла внічию 2:2 в товариському матчі з Нігерією.

Джо Арібо відкрив рахунок уже на четвертій хвилині. На 34 хвилині Віктор Осімхен реалізував пенальті.

Українці змогли відігратися на 78 і 79 хвилині, коли забили Олександр Зінченко та Роман Яремчук.

На 91-й хвилині Україна могла вирвати перемогу, але нігерійський воротар відбив удар Євгена Коноплянки зі штрафного. Перед самим фінальним свистком українці забили, але Коноплянка потрапив в офсайд.

Збірна України вперше з 2009 року проводила свій матч у Дніпрі.