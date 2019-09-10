Футбол: українська «молодіжка» розгромила Мальту у відборі на Євро-2021

Молодіжна збірна України з футболу віком до 21 року перемогла з рахунком 4:0 однолітків з Мальти у відборі на чемпіонат Європи 2021 року.

Голи забивали Дмитро Топалов, Назарій Русин, Богдан Лєднєв та Георгій Цітаішвілі.

Матч відбувався на стадіоні «Славутич-Арена» в Запоріжжі.

7 вересня українська «молодіжка» поступилася Фінляндії в дебютному матчі відбору на Євро-2021.

Іншими суперниками українців у групі є команди Данії, Румунії та Північної Ірландії. Регламент відбору передбачає, що на Євро-2021 потрапляє переможець групи і найкраща друга команда з усіх груп. Решта других команд проведе стикові матчі. Континентальну першість у 2021 році прийматимуть Словенія та Угорщина.