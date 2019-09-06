Збірна України U-21 з поразки від Фінляндії розпочала відбір до Євро-2021

З домашньої поразки від команди Фінляндії розпочала відбір до чемпіонату Європи з футболу 2021 року молодіжна збірна України. У Запоріжжі підопічні Руслана Ротаня, серед яких більшу частину складали чемпіони світу у віковій категорії до 18 років, пропустили по голу в кожному з таймів – 0:2.

У першому таймі гості забили після дальнього удару і добивання, яке реалізував Каллман. Наприкінці матчу фіни здобули право на пенальті, його забив Валакарі.

Українська «молодіжка» безрезультатно діяла проти організованого захисту збірної Фінляндії впродовж більшої частини ігрового часу.

Іншими суперниками українців у групі є команди Данії, Румунії, Північної Ірландії та Мальти (саме з мальтійцями «синьо-жовті» зіграють за кілька днів у Запоріжжі). Регламент відбору передбачає, що на Євро-2021 потрапляє переможець групи і найкраща друга команда з усіх груп. Решта других команд проведе стикові матчі. Континентальну першість у 2021 році прийматимуть Словенія та Угорщина.