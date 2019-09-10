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10 Вересень 2019, Київ 09:29
Новини | Спорт

Україна – Нігерія: Дніпро прийме перший за 10 років матч збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко

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На стадіоні «Дніпро-Арена» у Дніпрі о 21:30 розпочнеться товариський матч футбольних збірних України та Нігерії. Це перший з 10 років поєдинок «синьо-жовтих» у Дніпрі, останньою на цей час зустріччю національних команд у цьому місті було в 2009 році протистояння Україна – Англія, яке завершилося перемогою господарів 1:0.

Нігерійці є триразовими переможцями Кубка африканських націй. На останньому такому турнірі, який влітку приймав Єгипет, збірна Нігерії зупинилася за крок до фіналу.

У прямому ефірі побачити контрольний матч можна буде на телеканалах «Україна» та «Футбол 1». Букмекери вважають фаворитом зустрічі збірну України.

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