Футбол: Україна перемогла Литву 3-0 у відборі на «Євро-2020»

Збірна України перемогла команду Литви з рахунком 3-0 у черговому відбірному матчі до чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

У матчі, що відбувся у столиці Литви Вільнюсі, голи забили Олександр Зінченко на 7-й хвилині, Марлос на 27-й і Руслан Малиновський – на 63-й хвилині.

Збірна України на цей час зіграла вже п’ять матчів відбору, перемігши в чотирьох із них і один звівши до нічиєї, і з відривом веде перед у своїй групі B з 13 очками.

Її потенційні суперники зіграли на цей час від двох до чотирьох матчів: Люксембург – 4 очки, 4 матчі; Сербія – 4 очки, 3 матчі; Португалія – 2 очки, 2 матчі; Литва – 1 очко, 4 матчі.

За 24 місця на самому чемпіонаті, що має відбутися в червні – липні 2020 року на 12 стадіонах 12 європейських країн, змагаються 55 збірних, розбиті на 10 груп, при цьому перші дві команди кожної групи проходять гарантовано.