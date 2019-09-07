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07 Вересень 2019, Київ 22:05
Новини | Суспільство

Футбол: Україна перемогла Литву 3-0 у відборі на «Євро-2020»

(ілюстраційне фото)

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Збірна України перемогла команду Литви з рахунком 3-0 у черговому відбірному матчі до чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

У матчі, що відбувся у столиці Литви Вільнюсі, голи забили Олександр Зінченко на 7-й хвилині, Марлос на 27-й і Руслан Малиновський – на 63-й хвилині.

Збірна України на цей час зіграла вже п’ять матчів відбору, перемігши в чотирьох із них і один звівши до нічиєї, і з відривом веде перед у своїй групі B з 13 очками.

Її потенційні суперники зіграли на цей час від двох до чотирьох матчів: Люксембург – 4 очки, 4 матчі; Сербія – 4 очки, 3 матчі; Португалія – 2 очки, 2 матчі; Литва – 1 очко, 4 матчі.

За 24 місця на самому чемпіонаті, що має відбутися в червні – липні 2020 року на 12 стадіонах 12 європейських країн, змагаються 55 збірних, розбиті на 10 груп, при цьому перші дві команди кожної групи проходять гарантовано.

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