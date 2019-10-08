Збірна України з футболу проведе відкрите тренування

Збірна України з футболу, яка готується до вирішальних матчів кваліфікації Євро-2020, проведе 8 жовтня відкрите тренування в Харкові на стадіоні «Металіст». Саме на цій арені підопічні Андрія Шевченка 11 жовтня зіграють із аутсайдером відбірної групи, командою Литви.

Початок відкритого тренування, як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, о 19:00, а за півгодини до цього Андрій Шевченко проведе пресконференцію.

Турнірна ситуація в групі В нині є такою, що перемога над командою Литви майже гарантує «синьо-жовтим» вихід на чемпіонат Європи (до фінальної частини потрапляють по дві найкращі збірні). Нині в активі українців 13 очок після 5 ігор. Найближчі переслідувачі, португальці, мають 8 очок після чотирьох матчів, серби здобули 7 балів у 5 зустрічах, люксембуржці мають 4 очки, литовці – 1.

Після гри з литовцями збірна України переїде до Києва, де 14 жовтня прийме португальців.