Шевченко: конкретні цілі будемо визначати вже безпосередньо перед Євро

Збірна України з футболу буде визначатися з цілями вже безпосередньо перед чемпіонатом Європи, заявив головний тренер національної команди Андрій Шевченко після перемоги над Португалією.

«Треба спочатку дочекатися жеребкування фінального турніру, дізнатися, які нам випадуть суперники. Мине час, ми подивимося на молодих гравців, які будуть з’являтися. Пройде підготовка до турніру, потім будемо ставити завдання. Майбутнє в цієї команди є, а конкретні цілі будемо визначати вже безпосередньо перед Євро», – сказав Шевченко.

У нього запитали, чи не час після перемоги над чемпіонами Європи самими ставати чемпіонами.

«Це висока планка, до якої треба йти поступово. Команда зараз демонструє прогрес, і це добре», – заявив Шевченко.

Тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш, зі свого боку, сказав, що Україна тримала їх у напрузі весь матч.

«Після перерви суперник уже не мав багато моментів, ми додали у класі, але у футболі буває так, що не все виходить. Іноді нам не вистачало витримки, а Україна цим скористалася. В українців була своя стратегія, якої вони дотримувалися», – заявив Сантуш.

14 жовтня Україна перемогла чинну чемпіонку Європи Португалію з рахунком 2:1 й достроково вийшла на Євро-2020 з першого місця в групі.