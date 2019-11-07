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07 листопада 2019, Київ 23:23
Новини | Спорт

Ліга Європи: «Динамо» знову зіграло внічию з «Копенгагеном»

«Динамо» має шість очок після чотирьох турів групового етапу Ліги Європи

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Київське «Динамо» зіграло внічию в Данії з місцевим «Копенгагеном» у четвертому турі групового етапу Ліги Європи.

«Копенгаген» відкрив рахунок на четвертій хвилині, відзначився Єнс Стаге. «Динамо» відігралося в середині другого тайму, коли у ворота своєї колишньої команди забив Беньямін Вербич.

На 14-й хвилині динамівець Віктор Циганков не реалізував пенальті.

Попередній матч між командами також завершився з рахунком 1:1.

Після чотирьох турів «Динамо» і «Копенгаген» мають по шість очок і лідирують у групі. В останніх двох матчах кияни зіграють на виїзді зі шведським «Мальме» й приймуть вдома швейцарський «Лугано».

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