Ліга Європи: букмекери вважають шанси «Копенгагена» і «Динамо» рівними

Букмекери вважають майже рівними шанси футбольних клубів «Копенгаген» і «Динамо» в матчі четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів. Котирування на перемогу данського клубу становлять 2,75, на нічию – 3,15, на перемогу гостей – 2,85.

Два тижні тому в Києві «Динамо» та «Копегаген» розійшлися миром – 1:1. Після того матчу данський і український клуби набрали по 5 очок і нині очолюють квартет В. Початок зустрічі в столиці Данії – о 19:55 за Києвом.

Інший український представник у Лізі Європи, «Олександрія», у Львові прийматиме французький «Сент-Етьєн», початок гри – о 22:00. Попри статус гостя, букмекери вважають фаворитом пари саме клуб із Франції, котирування на його перемогу становлять рівно 2. Імовірність нічиєї фахівці оцінюють коефіцієнтом 3,3, перемога господарів котирується за 4,3.

Два тижні тому на виїзді «Олександрія» дала бій французам і здобула нічию – 1:1. Нині український і французький клуби мають по два очки і на три бали відстають від лідерів – бельгійського «Гента» і німецького «Вольфсбурга».