Баскетбол: «Дніпро» втретє програв у Кубку Європи FIBA

У болгарській Софії завершився матч третього туру групового раунду Кубку Європи FIBA, де «Дніпро» програло місцевому «Левськи».

Хоча починалося все для українського клубу оптимістично. Підопічні Дениса Журавльова активно почали першу «десятихвилинку» і вирвалися вперед, проте за 50 секунд до кінця чверті «Дніпро» не лише втратив перевагу, але й програв 5 очок – 23:18.

У другій чверті команди показали рівну гру – 22:22. Лише після великої перерви «Дніпро» нав'язав свій сценарій. Третя «десятихвилинка» була за українським клубом, але втримати такий темп і в наступній чверті підопічні Журавльова не змогли. Тож результат на табло – 85:78 (23:18, 22:22, 17:23, 23:15)

Це третя поразка «Дніпра» в Кубку Європи. Раніше команда Журавльова поступилася «Київ-Баскету» та «Цмокі-Мінську».

«Дніпро» – єдиний клуб групи F, який не має у своєму активі жодної перемоги й посідає останнє місце в турнірній таблиці.

13 листопада відбудеться українське дербі у рамках четвертого туру групового раунду Кубка Європи FIBA – «Дніпро» вдома прийматиме «Київ-Баскет».