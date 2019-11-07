Ліга Європи: «Олександрія» відіграла два м’ячі у матчі з «Сент-Етьєном»

«Олександрія» з Кіровоградської області зіграла внічию 2:2 із французьким «Сент-Етьєном» у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

На 24-й хвилині з пенальті відзначився гравець французької команди Вахбі Хазрі. Другий гол на 72-й хвилині за «Сент-Етьєн» забив Махді Камара.

«Олександрія» відіграла один м’яч на 84-й хвилині, коли забив Денис Безбородько. Уже в компенсований арбітром час рахунок зрівняв Максим Задирака.

Матч відбувався на «Арені Львів». Перша гра між командами також завершилася нічиєю.

В іншому матчі групи I бельгійський «Гент» обіграв німецький «Вольфсбург» із рахунком 1:3. Один із м’ячів у складі «Гента» забив українець Роман Яремчук.

Після чотирьох турів «Олександрія» та «Сент-Етьєн» мають по три очки, «Гент» – вісім, «Вольфсбург» – п’ять.

Інший представник України в Лізі Європи – київське «Динамо» – на виїзді зіграло внічию з данським «Копенгагеном» (1:1).