«Нормандська четвірка» чи «трійка» з кермовим? (Світова преса)

«Нормандська четвірка» чи «трійка» з кермовим? – Reczpospolita

Чому газове протистояння між Росією та Україною турбує Європу – Bloomberg

Трамп зустрівся з дипломатом вищого рангу Росії на тлі питання щодо втручання у вибори – The Washington Post

Польське видання Reczpospolita опублікувало статтю, в якій автор пише, що надія Кремля на те, що президент Володимир Зеленський піде на будь-які поступки, які вигідні Росії, зникла. Це зростаюче розчарування з приводу Зеленського означає, що Володимир Путін тепер більше розраховує на Емманюеля Макрона, ніж на українського лідера, який переміг на виборах під гаслом швидкого закінчення війни.

Видання посилається на слова експерта з міжнародних відносин, Володимира Фролова, який каже, що у Путіна в цій ситуації нема кращого партнера у Європі, ніж Макрон, завдяки якому він зможе змусити Зеленського піти на невигідну для України угоду. Канцлер Німеччини Ангела Меркель виявилася послідовним політиком, завдяки якій ЄС зберіг санкції проти Росії. Але, на щастя для Путіна, перед самою паризької зустріччю правляча коаліція Німеччини почала розпадатися, пише видання.

Однак, автор статті також зазначає, що Київ має значну перевагу у вигляді рішення Міжнародного арбітражного суду, згідно з яким «Газпром» має виплатити Україні майже 3 мільярди доларів. На цю суму Київ може спробувати захопити активи російської групи – тих, що будують «Північний поток-2». Це поставить канцлера в незручне становище, і, як наслідок, Маркель підтримає Зеленського на переговорах.

Перша зустріч президентів Зеленського та Путіна відбудеться у французькій столиці. Її результат невідомий:

Журналісти американського видання Bloomberg опублікували статтю також на тему, пов’язану з газовим питанням між Україною та Росією. Автори намагаються пояснити, чому для Європи цей конфлікт важливий.

У статі нагадують про суперечку 10-річної давності між двома колишніми радянськими країнами, яка у 2009 році викликала кризу на Заході, коли поставки російського природного газу до Європи через Україну зупинилися посеред зими. Термін угоди, яка тоді вирішила цей конфлікт, закінчується 31 грудня 2019 року, тож автори ставлять питання, на скільки можливо, що криза повториться.

У статті зазначено, що Європа, з огляду на попередній досвід, диверсифікувала джерела та запаси палива для захисту від подібних випадків, але не дивлячись на це, Росія все одно залишається ключовим постачальником для Заходу, тому угода для експорту газу через Україну їй все одно потрібна. Наприклад, минулого року російський «Газпром» направив в Західну Європу та Туреччину через газопровідну мережу українського «Нафтогазу» 87 мільярдів кубометрів – це понад 40% експорту.

Як зазначено в публікації, Кремль хоч і визнає, що чергове відключення газу зашкодить авторитету Росії як надійного постачальника енергії, але він готовий ризикувати, оскільки поставки через Україну вже не є настільки важливими завдяки будівництву інших маршрутів, зокрема «Північного потоку-2».

Європа готова до будь-яких потенційних перебоїв у постачанні. Газові сховища починають зимовий сезон, тому запаси газу перебувають на максимальному рівні. Автори припускають, що повторення кризи 2009 року здається малоймовірним, але у разі будь-яких скорочень поставок, наявні ціни на паливо можуть суттєво підскочити.

Чому для Європи важлива нова газова угода?

Американське видання The Washington Post розповідає подробиці зустрічі президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якого Трамп попередив Лаврова «не втручатися у вибори США» та закликав вирішити конфлікт з Україною.

Сергій Лавров, в свою чергу, заперечив будь-які докази російського втручання у президентські вибори 2016 року. У відповідь на заклики Лаврова надати більше доказів щодо втручання, держсекретар Майк Помпео відповів, що це зайве, додавши, що США поділилося безліччю доказів про те, що втручання було і «це неприпустимо».

У статті зазначено, що деякі критики адміністрації Трампа заявили, що Білий дім повинен був запросити Володимира Зеленського до Вашингтона замість того, щоб запрошувати на візит до Овального кабінету Лаврова. Колишній посол США в Москві з адміністрації Обами Майкл Макфол заявив, що сподівається, що цей «жахливий символізм» запрошення Лаврова до Білого дому був «просто помилкою, зробленою не навмисно», пише видання.

Однак, на запитання для Fox Business чи зашкодить цей візит іміджу президента на тлі розслідування демократів щодо імпічменту, речник Білого дому Хоган Гідлі відповів, що цей діалог є «критично важливим для добробуту Америки». Гідлі додав, що президент виступає за будування кращих стосунків із Росією, і що демократи на його місці вчинили б так само. «Будь-який американський президент зобов'язаний будувати хороші стосунки по всьому світу», – сказав він.

Помпео та Лавров посперечалися з приводу втручання Росії у вибори під час пресконференції у Державному департаменті: