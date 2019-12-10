В анексованому Криму в обхід санкцій працює компанія, пов’язана з Lufthansa – розслідування

В анексованому Криму працює і обходить міжнародні санкції компанія, пов’язана з німецьким авіаперевізником Lufthansa, про це стало відомо в ході спільного розслідування телеканалу «Настоящее время» і антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер». Масштабне розслідування, яке тривало майже два роки, має назву «Кримський архів».

Після анексії півострова в 2014 році кейтерінгова компанія «Аеромар» відкрила в Севастополі філію. Окремої юридичної особи філія не має, запис про неї з’явилася в реєстрі 26 червня 2014 року на сторінці АТ «Аеромар». 3 липня в компанії повідомили, що філія надала обслуговування першому рейсу спеціального льотного загону авіакомпанії «Росія».

Контрольним пакетом акцій «Аеромара» (51%) володіє «Аерофлот». Решта 49% через дочірні британські та німецькі фірми належать німецькому авіаперевізнику Deutsche Lufthansa AG.

Філія «Аеромара» в Сімферополі також фігурує на офіційному сайті держзакупівель в Російській Федерації. У серпні 2015-го приміщення, яке орендує філія в Сімферополі, відремонтували за держконтрактом на суму 38 тисяч доларів.

Санкції ЄС безпосередньо забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектори на території анексованого Криму. Офіційно встановити, чи вважається діяльність компанії, пов’язаної з Lufthansa, порушенням санкцій, може Європейський суд. І скарга повинна надійти від органів, відповідальних за санкційний контроль в конкретній країні ЄС, тобто в Німеччині.

«Настоящее время» відправило запит до відповідного департаменту Міністерства фінансів Німеччини ще на початку квітня 2018 року, але відповіді на момент публікації так і не отримало.

У головному офісі німецької Lufthansa Group, отримавши запит «Настоящего времени», пообіцяли, що підготують відповідь максимально швидко, але через два тижні прислали відмову.

«На жаль, ми не можемо прокоментувати ваш запит. Дякуємо за ваше розуміння», – написала в електронному листі Керстін Синтія Лау, директор з міжнародних комунікацій LSGgroup.

Відповісти на офіційний запит «Настоящего времени» з середини березня обіцяють і в самому «Аеромарі», але до сьогодні відповіді немає.

Понад півтора року телеканал «Настоящее время» і антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер» досліджували бізнес в анексованому Криму. Журналісти виявили понад сотню європейських, американських, російських, українських компаній, які порушують міжнародні санкції щодо Криму. У другій частині великого розслідування йдеться про те, як на півострові продовжують працювати і обходити санкції підприємства, пов’язані з великими міжнародними компаніями – французьким бюро Bureau Veritas, литовською торговельною мережею «Новус» та литовсько-естонською будівельною компанією Hanner.

У першій частині розслідування йшлося про те, як великий бізнес з України та Росії порушував санкції ЄС щодо Криму.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».