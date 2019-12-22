Під Офісом президента провели акцію з вимогою відставки Авакова – фото

Декілька десятків активістів зібралися під Офісом президента з плакатами «Аваков чорт», «Тимчасовий міністр – час вийшов», «Авакова у відставку».



«На його рахунку провалена реформа правоохоронних органів, вибіркова переатестація і реабілітація старих «ментівських» кадрів. Нерозкриті напади на активних громадян і журналістів, злочини самих правоохоронців, фальсифікації розслідувань. Непрофесіоналізм, популізм, участь в політичних війнах і інформаційних спецопераціях Арсена Авакова і його підлеглих», – зазначають організатори на сторінці події у фейсбуці.



Учасники акції зазначають, що будуть організовувати такі акції регулярно, поки Аваков не піде у відставку.