Аваков доручив поліції до 16:00 20 грудня припинити роботу гральних закладів в Україні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що відсьогодні буде припинена діяльність гральних закладів в Україні.

«Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає в наступному – скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі забезпечити вжиття відповідних заходів. Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів», – сказав Арсен Аваков.

Водночас керівництво поліції заявило про готовність до виконання наказу.

«Лише за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними. Приблизна загальна вартість вилученого грального обладнання становить 46 мільйонів гривень», – Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд своїм рішенням виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

З 2009 року в Україні заборонений гральний бізнес, однак експерти вказують, що він просто перейшов працювати в «тіні».

18 жовтня цього року Верховна Рада зареєструвала розроблений урядом проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Документ, серед іншого, передбачав, що азартні ігри будуть проводитися винятково на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам. 19 грудня Верховна Рада не ухвалила законопроєкт за основу, а відправила його на доопрацювання.