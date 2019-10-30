У поштових відділеннях України з 1 листопада більше не продаватимуть лотерейні білети – Смілянський

«Укрпошта» з 1 листопада цього року припиняє продаж лотерейних білетів у своїх відділеннях, повідомив керівник підприємства Ігор Смілянський на сторінці у Facebook.

«Укрпошта» з 1 листопада остаточно припинить продавати лотереї. Всі зусилля на ключові бізнес-напрямки та сервіс. Hard core – пошта і платежі», – написав Смілянський.

З 2009 року в Україні заборонений гральний бізнес, однак експерти вказують, що він просто перейшов працювати в «тіні».

18 жовтня цього року Верховна Рада зареєструвала розроблений урядом проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Документ передбачає, що азартні ігри будуть проводитися винятково на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.