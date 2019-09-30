Уряд очікує отримати 2-2,5 млрд гривень від легалізації грального бізнесу

Кабінет міністрів України очікує отримати 2-2,5 мільярда гривень від легалізації грального бізнесу, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Ми розраховуємо, що близько 2-2,5 млрд гривень за рахунок легалізації бізнесу у бюджет отримаємо, але, звичайно, треба рахувати», – сказав Гончарук.

29 вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт закону про легалізацію грального бізнесу в Україні. Згідно з повідомленням пресслужби уряду, документ передбачає, що азартні ігри будуть проводитися винятково на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

В Україні діяльність закладів із азартними іграми заборонена від 2009 року.