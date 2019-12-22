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22 грудня 2019, Київ 17:07
Новини | Суспільство

В Києві триває марафон «Білими нитками» на підтримку затриманих у справі Шеремета

Ukraine -- "White stitches" auction in support if Sheremet case detainees, Kyiv, 22Dec2019

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На майдані Незалежності в Києві триває музичний марафон «Білими нитками». Акція організована на підтримку затриманих у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Заявлена участь понад 20 музикантів, серед них – гурти «Фіолет», «Мандри», «Мотор’ролла», Kozak System а також Соня Сотник, Сергій Кузин, Юрій Сусло, Анна Заклецька.

Організатори анонсували виступ понад 20 музичних колективів в ході марафону
Організатори анонсували виступ понад 20 музичних колективів в ході марафону

Згідно з заявою організаторів, учасники не вірять в причетність Антоненка, Кузьменко та Дугарь до вбивства Павла Шеремета.

«Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення – замало, а наявні – не витримують жодної критики. Ми вбачаємо в цій справі політичне забарвлення та переслідування й тиск на активний прошарок суспільства. Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!» – йдеться в описі події.

Зокрема музиканти гурту «Фіолет», анонсуючи свою участь, пояснили, що не можуть «стояти осторонь процесів, які відбуваються зараз у нашій країні».

Водночас організатори підкреслюють, що захід не є політичною подією. Учасників просили не приносити на акцію політичну символіку.

Гасло акції: «Я не вірю! Хто наступний?». Серед присутніх на марафоні – волонтери та ветерани бойових дій на Донбасі.

Очікується, що акція триватиме до вечора.

Ветеранка та волонтерка Маруся Звіробій (в центрі) на акції
Ветеранка та волонтерка Маруся Звіробій (в центрі) на акції

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій та музиканта Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

Десятки силовиків, 7 годин у «клітці» і гучна лайка. Відео сутичок з апеляційного суду
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Десятки силовиків, 7 годин у «клітці» і гучна лайка. Відео сутичок з апеляційного суду

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14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».

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