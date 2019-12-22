В Києві триває марафон «Білими нитками» на підтримку затриманих у справі Шеремета

На майдані Незалежності в Києві триває музичний марафон «Білими нитками». Акція організована на підтримку затриманих у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Заявлена участь понад 20 музикантів, серед них – гурти «Фіолет», «Мандри», «Мотор’ролла», Kozak System а також Соня Сотник, Сергій Кузин, Юрій Сусло, Анна Заклецька.

Згідно з заявою організаторів, учасники не вірять в причетність Антоненка, Кузьменко та Дугарь до вбивства Павла Шеремета.

«Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення – замало, а наявні – не витримують жодної критики. Ми вбачаємо в цій справі політичне забарвлення та переслідування й тиск на активний прошарок суспільства. Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!» – йдеться в описі події.

Зокрема музиканти гурту «Фіолет», анонсуючи свою участь, пояснили, що не можуть «стояти осторонь процесів, які відбуваються зараз у нашій країні».

Водночас організатори підкреслюють, що захід не є політичною подією. Учасників просили не приносити на акцію політичну символіку.

Гасло акції: «Я не вірю! Хто наступний?». Серед присутніх на марафоні – волонтери та ветерани бойових дій на Донбасі.

Очікується, що акція триватиме до вечора.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій та музиканта Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».