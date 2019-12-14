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14 грудня 2019, Київ 10:18
Новини | Політика

Справа Шеремета: суд взяв під варту Антоненка

Антоненка взяли під варту без можливості внесення застави

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Печерький суд Києва вночі 14 грудня взяв під варту без можливості внесення застави сержанта Сил спеціальних операцій, музиканта Андрія Антоненка.

Антоненка заарештовано на два місяці – до 8 лютого.

Вдень 13 грудня суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк задовольнив клопотання прокуратури та відправив одну з підозрюваних – військового медика Яну Дугарь – під цілодобовий домашній арешт.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

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