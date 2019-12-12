Поліція затримала й оголошує підозру фігурантам справи вбивства Шеремета – Аваков

Поліція затримала та оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

«Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи», – написав Аваков.

За його словами, о 16:30-17:00 відбудеться терміновий брифінг Міністерства внутрішніх справ.

Сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко стверджує у Facebook, що звинувачення у вбивстві журналіста висувають йому.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У липні 2019 року слідчі надали президенту України Володимиру Зеленському доступ до частини секретних даних про вбивство Шеремета. Після доповіді на той час голови Національної поліції України Сергія Князєва про хід розслідування злочину Зеленський висловив впевненість у результаті.