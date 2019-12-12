МВС на екстреному брифінгу звітує про результати розслідування вбивства Шеремета – трансляція

Міністерство внутрішніх справ України 12 грудня проведе брифінг про результати розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє сайт МВС, про справу звітуватимуть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в екстреному брифінгу візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Початок брифінгу – 17:00. Радіо Свобода транслюватиме подію.

Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

«Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи», – написав Аваков.

За його словами, о 16:30-17:00 відбудеться терміновий брифінг Міністерства внутрішніх справ.

Сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко стверджує у Facebook, що звинувачення у вбивстві журналіста висувають йому.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У липні 2019 року слідчі надали президенту України Володимиру Зеленському доступ до частини секретних даних про вбивство Шеремета. Після доповіді на той час голови Національної поліції України Сергія Князєва про хід розслідування злочину Зеленський висловив впевненість у результаті.