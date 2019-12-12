Справа Шеремета: правоохоронці не розкривають статус бійця ССО Антоненка

Правоохоронці відмовилися розповісти Радіо Свобода про статус сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка.

За словами кореспондента Радіо Свобода, наразі в його будинку на вулиці Старовокзальній у Києві відбуваються слідчі дії.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала та оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року.

Сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко заявив у Facebook, що звинувачення у вбивстві журналіста висувають йому.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У липні 2019 року слідчі надали президенту України Володимиру Зеленському доступ до частини секретних даних про вбивство Шеремета. Після доповіді на той час голови Національної поліції України Сергія Князєва про хід розслідування злочину Зеленський висловив впевненість у результаті.