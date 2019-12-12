МВС: Зеленський і Рябошапка будуть на брифінгу у справі Шеремета

В екстреному брифінгу, присвяченому затриманню осіб, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, братимуть участь президент Володимир Зеленський і генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

«В екстреному брифінгу присвяченому затриманню осіб, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Початок брифінгу очікується в 17:00», – написав Геращенко 12 грудня у фейсбуці.

Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

«Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи», – написав Аваков.

Сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко стверджує у Facebook, що звинувачення у вбивстві журналіста висувають йому.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У липні 2019 року слідчі надали президенту України Володимиру Зеленському доступ до частини секретних даних про вбивство Шеремета. Після доповіді на той час голови Національної поліції України Сергія Князєва про хід розслідування злочину Зеленський висловив впевненість у результаті.