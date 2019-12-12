«Запитань більше, ніж відповідей»: соцмережі про розслідування вбивства Шеремета

Поліція назвала п’ятьох підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Радіо Свобода зібрало перші реакції користувачів соцмереж.

Заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав п'ятьох підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Серед підозрюваних – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко та ветерани збройного конфлікту на Донбасі Інна Грищенко («Пума») і Владислав Грищенко («Буча»).

Окрім цього, представники МВС розповіли про деталі розслідування.

«Такого я ще не бачив», – відреагував журналіст Сергій Костеж.

«Якщо дитячий хірург Охматдита дійсно брала участь у вбивстві Шеремета і мріяла про теракт в Києві – жити взагалі дуже страшно», – пише журналістка Яна Полянська.

Багато користувачів сприйняли версію поліції зі скепсисом.

«Що говорить Станіславський всередині вас?» – запитує голова громадської організації «Детектор медіа» Наталія Лигачова.

Блогер Антон Ходза вважає докази поліції непереконливими. «Для Зеленського це тупо провал», – пише він.

«Вбивство Павла Шеремета скоїли волонтери і військовослужбовці. (Слідство МВС). Не вірю...» – написала ведуча Яніна Соколова.

Народний депутат восьмого скликання Борислав Береза вважає, що запитань після брифінгу МВС більше, ніж відповідей. «Незважаючи на почуте, яке характеризує обвинувачених не з кращого боку, я так і не почув версію, в яку б повірив», – пише Береза.

«Історія з вбивством Шеремета виглядає просто як ідеальна спецоперація. Не розслідуєш, будеш винен. Розслідуєш, все одно будеш винен», – вважає журналіст Олександр Голубов.

Головний редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов теж не вірить інформації МВС. «Здається, хтось свідомо вирішив качнути та спровокувати», – пише він.

Дехто звернув увагу, що на брифінгу були присутні та виступали генеральний прокурор Руслан Рябошапка та президент України Володимир Зеленський.

«Таке враження, що всім хочуть згодувати міф, що Зеленський особисто з лупою в руках облазив місце злочину», – пише політичний оглядач Тарас Березовець.

Громадський активіст Сергій Стерненко назвав це «тиском на суд».

Також користувачі соцмереж звернули увагу на один зі слайдів презентації МВС. На ньому одного з підозрюваних сержанта Андрія Антоненка пов’язали з місцем злочину через схожість одягу.

У редакції видання «Українська правда», де працював Павло Шеремет, «обережно» ставляться до оприлюднених правоохоронцями даних.

«Ми позитивно сприймаємо той факт, що слідство триває та про цю справу не забули. Зізнаємося чесно, озвучена версія слідства нас шокувала. Зараз ми ставимося до викладеної інформації обережно», – йдеться в заяві, яку оприлюднила головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва у Facebook.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У липні 2019 року слідчі надали президенту України Володимиру Зеленському доступ до частини секретних даних про вбивство Шеремета. Після доповіді на той час голови Національної поліції України Сергія Князєва про перебіг розслідування злочину Зеленський висловив впевненість у результаті.