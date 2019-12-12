Поліція назвала п’ятьох підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета

Заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав п'ятьох підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Серед підозрюваних сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко та ветерани збройного конфлікту на Донбасі Інна Грищенко («Пума») і Владислав Грищенко («Буча»).

«Проведеними слідчими розшуковими заходами і подальшим документуванням членів групи вдається чітко відокремити тих осіб, які об’єктивно підозрюються нами у виконанні вбивства Павла Шеремета: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, [Андрія] Антоненко та подружжя [Владислава та Інни] Грищенків», – сказав Коваль.

За його словами, експертиза встановила, що в ніч перед вбивством на місці подій помітили Антоненка та Юлію Кузьменко. Остання, на думку слідства, закладала вибухівку під автомобіль.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У липні 2019 року слідчі надали президенту України Володимиру Зеленському доступ до частини секретних даних про вбивство Шеремета. Після доповіді на той час голови Національної поліції України Сергія Князєва про хід розслідування злочину Зеленський висловив впевненість у результаті.