Жодне вбивство журналіста в Україні не розслідуване в повному обсязі – МФЖ

Міжнародна федерація журналістів закликала до боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів в Україні та відзначила, що жодне вбивство журналіста в Україні не розслідувана в повному обсязі. Про це йдеться в пресрелізі організації, поширеному 1 листопада.

«Міжнародна федерація журналістів звертає увагу на неприпустимий стан з нападами на працівників медіа та безкарність у таких країнах як Перу, Філіппіни, Палестина, Сомалі та Україна. Найбільша журналістська організація світу дала старт кампанії «Кінець безкарності за злочини проти журналістів». Мета даного проєкту – привернути увагу до проблем фізичної безпеки журналістів у всьому світі та у країнах, де високий рівень безкарності», – ідеться в тексті.

МФЖ нагадує, що з 1995 року на території України загинули 16 журналістів, у тому числі сім іноземних (один італійський та шість російських), серед яких Вадим Комаров, Павло Шеремет, Олесь Бузина, Сергій Ніколаєв, Андрій Стенін, Анатолій Клян, Антон Волошин, Ігор Корнелюк, Андреа Рокеллі, Андрій Миронов, В’ячеслав Веремій, Володимир Карачевцев, Ігор Олександров, Георгій Гонгадзе, Ігор Грушецький та Володимир Іванов.

Згідно із даними, опублікованими управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, з 2014 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули щонайменше 13 тисяч людей, близько 15 тисяч поранено, а майже 150 людей зникли, включно з працівниками ЗМІ. Щонайменше шість журналістів та двоє співробітників технічного медіа-персоналу загинули.

Міжнародна федерація журналістів нагадала також про останнє резонансне вбивство, загибель журналіста Вадима Комарова в Черкасах. Він помер 20 червня 2019 року , внаслідок побиття, що сталося 4 травня 2019 року. «Журналіста побили невідомі чоловіки після того, як він опублікував у Facebook, що працює над нібито корупцією у спортивних школах. Він був відомий своїми розслідуваннями та жорсткою критикою місцевих органів влади», – нагадує МФЖ. Вбивць та замовників вбивства не знайдено і не покарано, відзначають колеги загиблого.