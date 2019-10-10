Зеленський про вбивство Шеремета: якщо я скажу, у чому секретність цієї справи, то зірву операцію

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що «зірве операцію», якщо розповість, «у чому секретність» провадження про вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року.

«Якщо я вам скажу, у чому секретність цієї справи, то я просто зараз зірву операцію. Ну просто візьму і зірву. Я хочу, щоб ми закінчили цю справу. Я сприймаю ваше питання, але я не займався цим питанням два роки. Я не сприймаю ці терміни на свій лад. Мені потрібен результат у цій справі. Я хочу, як і ви, цього результату. Ми хочемо знати з вами деталі цієї справи, а найголовніше – ми хочемо знати вбивць. Правильно? Давайте почекаємо, коли все це закінчиться», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що «треба трішечки почекати».

«Мені немає чого більше вам сказати. Якщо до того терміну, до якого ми говорили, не буде результату, то будемо змінювати керівництво», – заявив Зеленський.

Він відмовився уточнити, про які терміни йде мова.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

У липні 2019 року слідчі надали Зеленському доступ до частини секретних даних про вбивство Шеремета. Після доповіді на той час голови Національної поліції України Сергія Князєва про хід розслідування злочину Зеленський висловив впевненість у результаті.