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13 грудня 2019, Київ 16:07
Новини | Події

Справа Шеремета: суд відправив під цілодобовий домашній арешт медика Дугарь

Дугарь заперечує свою причетність до вбивства Шеремета

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Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт військового медика Яну Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

Її зобов’язали до 8 лютого 2020 року не залишати місце проживання, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати документи для виїзду за кордон.

Адвокати просили відмовити слідчому в клопотанні про домашній арешт, вони збираються оскаржити рішення суду. Вони заперечують провину своєї підзахисної.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

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