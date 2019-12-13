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13 грудня 2019, Київ 13:11
Новини | Політика

Зінкевич показала ще один документ, який може свідчити про алібі підозрюваної в справі Шеремета

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич

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Депутатка Верховної Ради Яна Зінкевич (фракція «Європейська солідарність») наполягає, що підозрювана в причетності до вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь має алібі і не могла перебувати в Києві в день загибелі журналіста.

«Службова характеристика Яна Дугарь з 66-го госпіталю, в якому вона служила на момент вбивства Шеремета. Характеристика, звісно ж, позитивна, і особливо звертаю увагу на те, що з 03.06 по 28.07 вона перебувала на посаді операційної сестри (вбивство було 20 липня)», – написала Зінкевич у фейсбуці.

Раніше 13 грудня Зінкевич опублікувала довідку, яка «підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета».

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12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

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