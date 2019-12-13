Депутатка Ради Зінкевич заявляє про алібі однієї з підозрюваних у вбивстві Шеремета

Депутатка Верховної Ради Яна Зінкевич (фракція «Європейська солідарність») заявляє, що одна з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета була в зоні бойових дій на Донбасі, коли стався злочин.

«Вранці будемо пробиватися до Яни Дугарь. На фото – довідка, яка підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета. Докази, які були надані щодо Яни, навіть абсурдні за своєю суттю і притягнуті за вуха», – написала Зінкевич у фейсбуці.

У довідці про участь особи в антитерористичній операції говориться, що старший солдат Яна Дугарь в період з 3 червня 2016 року до 26 вересня 2016 року брала участь в АТО на території Донецької та Луганської областей.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.