Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 грудня 2019, Київ 08:34
Новини | Політика

Депутатка Ради Зінкевич заявляє про алібі однієї з підозрюваних у вбивстві Шеремета

Яна Зінкевич

Дивитись коментарі

Депутатка Верховної Ради Яна Зінкевич (фракція «Європейська солідарність») заявляє, що одна з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета була в зоні бойових дій на Донбасі, коли стався злочин.

«Вранці будемо пробиватися до Яни Дугарь. На фото – довідка, яка підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета. Докази, які були надані щодо Яни, навіть абсурдні за своєю суттю і притягнуті за вуха», – написала Зінкевич у фейсбуці.

У довідці про участь особи в антитерористичній операції говориться, що старший солдат Яна Дугарь в період з 3 червня 2016 року до 26 вересня 2016 року брала участь в АТО на території Донецької та Луганської областей.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Українська правда» «обережно» ставиться до заяв слідства про вбивство Шеремета

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

Ветеран і музикант Андрій Антоненко – один із підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Запитань більше, ніж відповідей»: соцмережі про розслідування вбивства Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув у Києві в 2016 році. Імена підозрюваних у вбивстві у МВС назвали 12 грудня 2019 року, імена замовників – досі невідомі
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Коротко: що розповіли керівники МВС про справу Шеремета

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG