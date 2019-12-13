Поліція провела нічний обшук у волонтерів Акастьолових

Сіпвробітники поліції вночі 13 грудня провели нічний обшук у помешканні подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових. Про це самі Акастьолови повідомили у фейсбуці.

У коментарях до свого повідомлення Євген Акастьолов заявив, що обшук стосується справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Поліцейські залишили помешкання близько 5:00 13 грудня.

Наталія Акастьолова повідомила, що пережила гіпертонічний криз і змушена була викликати швидку допомогу.

Євген Акастьолов під час Революції гідності був заступником командира Першої сотні, його дружина допомагає пораненим військовим у шпиталях.

Поліція про обшук та його результати наразі не повідомляла.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.