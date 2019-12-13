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13 грудня 2019, Київ 14:39
Новини | Події

Справа Шеремета: суд відмовився обирати запобіжний захід підозрюваній Дугарь у закритому режимі

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року

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Печерський районний суд Києва відмовився обирати запобіжний захід військовому медику Яні Дугарь, підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, у закритому режимі.

«Клопотання прокурора щодо проведення засідання в закритому режимі залишити без задоволення», – заявив суддя.

Прокурор просив перевести засідання в «закритий режим», оскільки під час розгляду клопотання буде «досліджуватися інформація, розголошення якої може призвести до негативних наслідків для досудового розслідування». Захист Дугарь виступив проти клопотання.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Журналіст Павло Шеремет загинув у Києві в 2016 році. Імена підозрюваних у вбивстві у МВС назвали 12 грудня 2019 року, імена замовників – досі невідомі
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Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

Ветеран і музикант Андрій Антоненко – один із підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета
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