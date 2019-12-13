Справа Шеремета: суд відмовився обирати запобіжний захід підозрюваній Дугарь у закритому режимі

Печерський районний суд Києва відмовився обирати запобіжний захід військовому медику Яні Дугарь, підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, у закритому режимі.

«Клопотання прокурора щодо проведення засідання в закритому режимі залишити без задоволення», – заявив суддя.

Прокурор просив перевести засідання в «закритий режим», оскільки під час розгляду клопотання буде «досліджуватися інформація, розголошення якої може призвести до негативних наслідків для досудового розслідування». Захист Дугарь виступив проти клопотання.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.