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13 грудня 2019, Київ 13:06
Новини | Політика

Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета (трансляція)

Портрет і квіти на місці загибелі Павла Шеремета в Києві, 20 липня 2016 року

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Печерський районний суд Києва 13 грудня обирає запобіжний захід п’ятьом підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Радіо Свобода веде пряму трансляцію із зали суду.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

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Журналіст Павло Шеремет загинув у Києві в 2016 році. Імена підозрюваних у вбивстві у МВС назвали 12 грудня 2019 року, імена замовників – досі невідомі
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