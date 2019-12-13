Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета (трансляція)

Печерський районний суд Києва 13 грудня обирає запобіжний захід п’ятьом підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Радіо Свобода веде пряму трансляцію із зали суду.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.