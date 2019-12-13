У справі Шеремета політика на першому місці, через гонитву за терміновим розкриттям – адвокат підозрюваного

Гості програми «Ваша Свобода»: директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко; адвокат Віталій Ковальчук.

Слідство назвало ймовірного організатора вбивства журналіста Павла Шеремета. Відповідно до тексту підозри фігуранту справи Юлії Кузьменко, який виклав у фейсбуці адвокат Владислав Добош: «Антоненко Андрій вирішив створити організовану групу, щоб вчинити вбивство, підшукав осіб, які мали аналогічні погляди, щоб привернути увагу суспільства до національно-радикальних ідей». 13 грудня Печерський райсуд Києва обирав запобіжний захід п’ятьом підозрюваним у причетності до вбивства Павла Шеремета.

Олександр Лащенко: Пане Шевченко, підозра трьом затриманим за статтею 115?

У нас три підозрюваних у справі Шеремета. Якщо говоримо про сімейну пару Грищенків, то вони поки що підозрювані в іншому проваджені

Артем Шевченко: Троє отримали підозри, не обвинувачення. У нас три підозрюваних у справі Шеремета. Якщо говоримо про сімейну пару Грищенків, то вони поки що підозрювані в іншому проваджені – замах на бізнесмена Ч. в місті Косів влітку 2018 року. Але, на думку слідства, як видно з тих часткових матеріалів, які було оприлюднено, під час проведення слідчих дій стосовно Дугарь, Кузьменко і Антоненка, сімейна пара Грищенків представляє оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета. Не виключено, що можуть бути підозри.

Саме цей злочин (у якому підозрюють Грищенків – ред.) привернув увагу слідства. Один із головних аргументів – вибухівка, яка була використана, не здетонована, під час замаху на бізнесмена Ч. у місті Косів, у чому підозрюють Грищенків, майже ідентична вибухівка, яка була використана під час замаху на Шеремета. Не один в один, але вони дуже подібні. А також і низка інших аргументів зацікавила, зокрема і певні зв’язки. Зокрема й та особа, яка, на жаль, покінчила життя самогубством.

Дуже багато роботи ще попереду. Щоб підозрювати Антоненка, у слідства, як мінімум, п’ять аргументів

(Артем Антоненко вважається, за даними слідства, організатором – ред.) на даний час так. Але дуже багато роботи ще попереду. Щоб підозрювати Антоненка, у слідства, як мінімум, п’ять аргументів. «Принт» – раз. Експертиза по статурі, поставі і ході. Це з залученням британського експерта Берча, який робить експертизи у багатьох справах, зокрема пов’язаних із тероризмом. Це типові нехарактерні відключення телефонів і Антоненка, і Кузьменка в цей період – з вечора до ранку. Це проживання Антоненка поруч і поява та зникнення пари підозрюваних в тому районі, де він живе, і відсутність на подальших камерах зовнішнього спостереження. П’ятий – висновок експерта про легке шкутильгання особи, що збігається з перенесеною напередодні операцією Антоненком на нозі. Ніхто не спіймав особу на місці злочину, коли, даруйте, кров стікає з рук. Але в цій сукупності ці п’ять аргументів дозволили слідству об’єктивно підозрювати цю особу у злочині.

Підозрювані нами особи є публічними – і Антоненко, і Кузьменко. Про факт проведення з ними слідчих дій і затримання відразу стало відомо від них самих через соцмережі. Слідчі дії всі були проведені коректно, без застосування надмірної сили у тому числі. Саме тому слідством було ухвалене рішення називати їхні прізвища, не обмежуючись, як це в принципі робиться за КПК за першими літерами їхніх прізвищ – К., А., Д.

Захід цей не можна було проводити категорично. І закон забороняє це в такому вигляді. Є презумпція невинуватості

Віталій Ковальчук: Мені незрозуміло до кінця, навіщо взагалі було у такому форматі, у форматі шоу, видавати? Виключно через резонанс Шеремета?

Ми зверталися до органів слідства, просили: дайте докази, покажіть, що у вас, хоч якийсь обсяг визначте і покажіть. Ми маємо право. Ми чуємо відмовку: не покажемо, бо це негативно вплине.

І одночасно бачимо всією країною брифінг, на який викладаються матеріали оперативно-технічні, докази і так далі. Захід цей не можна було проводити категорично. І закон забороняє це в такому вигляді. Є презумпція невинуватості.

У нас утворилася парадоксальна ситуація. Ускладнюється робота захисту, який зараз вимушений доводити невинуватість власних клієнтів. Ми не зобов’язані цього робити, але нас, перепрошую, у таку позу ставлять.

Щодо доказів. Абсолютно різні вибухові пристрої

Щодо доказів. Абсолютно різні вибухові пристрої. Шеремет підривався дистанційно, а в Косові інший принцип – звичайна чека УЗРГМ, запал для підриву. Якщо у Києві еквівалент при підриві Шеремета був 300-600 у тротиловому еквіваленті, то в Косові використовувалося в майже 10 разів більше. І в Косові підрив не стався. Якщо у справі Шеремета – це був безоболонковий вибуховий пристрій, то в Косові – оболонковий, у футлярі. Єдине, що їх пов’язує – це магніти.

– Пане Шевченко, чимало громадян Російської Федерації у нас змушені залишити Росію. Знаємо, що сталося з Денисом Вороненковим, наприклад. Так званої «руки Москви» немає у злочині щодо Павла Шеремета? І хто замовник цього злочину?

Залишається кілька підверсій, скажімо так, зокрема пов’язаних контактами з Росією

Артем Шевченко: Версія професійної діяльності після перевірки була слідством відкинута. Але залишається кілька підверсій, скажімо так, зокрема пов’язаних контактами з Росією, оскільки в нас потерпілий – громадянин Російської Федерації, який мав активні контакти включно з поїздками на територію країни-агресора. Але як основна є версія дестабілізація суспільно-політичної ситуації.

Постать Шеремета була доволі відома. Тим паче за межами нашої країни. Це також ми враховували, щоб говорити про сценарій дестабілізації. Розглядалася версія, як помилка в об’єкті злочину. Олена Притула є керівницею проекту «Української правда». Ця версія відкинута слідством.

Ми припускаємо, що ініціатори цього злочину є. І вони були зацікавлені у цьому злочині і перешкоджали певним чином проведенню слідчих дій усі ці 3 роки.

– Пане Ковальчук, ви ж стежите за справою щодо вбивства Павла Шеремета в усьому об’ємі. Ви ж спілкуєтеся з колегами... Ці три особи, які вже отримали підозру – ваш коментар?

На жаль, політика в цій справі зараз зайняла перше місце. У гонитві саме за терміновим розкриттям

Віталій Ковальчук: На жаль, політика в цій справі зараз зайняла перше місце. У гонитві саме за терміновим розкриттям. Спільнота світова тисне – треба показати розкриття.

Слабкі докази. Якщо інших доказів у цій справі немає, реальних судових перспектив тут немає. А нестиковки видно навіть не юристу. «Принт» так званий. Вбрання на Антоненку – якщо на цьому будується впізнання, то це не унікальна річ, вона є і не в одному екземплярі в місті Києві.

Незвичне відключення телефонів, як доказ – це смішно. У кожного з нас трапляються випадки нестандартного використання або відключення телефону. Якщо експертиза проведена лише за ходою – сумнівні докази. У суді вони не встоять. Не пояснюється взагалі зв'язок між родиною Грищенків. Вони зазначаються, але який зв'язок? Він відсутній.

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Проведений брифінг формує у суспільства хибну думку про винуватість всіх зазначених осіб

Наскільки мені відомо, інкримінується саме Кузьменко дистанційний підрив. Але знову ж таки жодних доказів ми не почули і не побачили.

Проблема в чому? Наша система налаштована таким чином, що якщо вона робить один крок вперед, вона не дуже любить кроки назад. Проведений брифінг формує у суспільства хибну думку про винуватість всіх зазначених осіб. Ми будемо в судовому порядку вимагати від МВС спростування цієї недостовірної інформації щодо Грищенка.