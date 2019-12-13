Справа Шеремета: адвокати Антоненка заявили про відвід прокурорів, допит свідків і перерву. Їм відмовили

Печерський районний суд Києва близько півночі почав розгляд запобіжного заходу Андрієві Антоненку, підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Його адвокати заявили клопотання про відвід прокурів, що представляють сторону обвинувачення, через невідповідності у документах.

Також вони клопотали долучити до справи низку характеристик та заяв із пропозицією взяти Антоненка на поруки, а також викликати як свідків двох осіб, які підтверджують його алібі, і ще одну особу, лікаря, що, за їхніми словами, може заперечити озвучені раніше силовиками припущення щодо причетності Антоненка до вбивства, а також про перерву у засіданні.

Обвинувачення,у свою чергу, заперечувало проти допиту свідків та перерви.

Суддя Сергій Вовк підтримав тільки долучення докуменентів і продовжив засідання.

Раніше цього дня суд узяв під варту підозрювану у цій же справі Юлію Кузьменко та посадив під домашній арешт Яну Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

Вдень 13 грудня суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк задовольнив клопотання прокуратури та відправив одну з підозрюваних – військового медика Яну Дугарь – під цілодобовий домашній арешт.