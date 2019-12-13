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13 грудня 2019, Київ 23:46
Новини | Події

У брата дружини підозрюваного у справі Шеремета виявили міну – Аваков

Арсен Аваков

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про результати додаткових обшуків, які відбувалися у ніч на 13 грудня, повідомляється на сайті МВС.

За його словами, під час прослуховування розмов було встановлено, що один із підозрюваних – Андрій Антоненко – подзвонив брату своєї дружини і попросив забрати з його квартири «зелену штуку».

«Ми відслідкували маршрут цього брата, тому вночі було проведено ще два термінових обшуки. І цю «зелену штуку» знайшли – це міна МОН-50, в напіврозібраному стані. З неї зняли кришку, ймовірно, з неї діставали якісь частини», – заявив Аваков в ефірі програми «Свобода слова».

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Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

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