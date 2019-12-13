«Вчора телевізор зруйнував моє життя» – підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко (відео)

12 грудня Нацполіція назвала п'ятьох підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Слідство стверджує, що експертиза встановила, що в ніч перед убивством на місці подій помітили сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка та волонтерку Юлію Кузьменко. Остання, на думку слідства, закладала вибухівку під автомобіль. Обидві згадані особи заявили, що не причетні до вбивства журналіста. Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.