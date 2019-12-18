У поліції показали, як знайшли міну в офісі в будинку Антоненка

Національна поліція України опублікувала відео, на якому показано, як знайшли міну, яку, за даними силовиків, один із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко нібито просив забрати з його квартири.

«Боєприпас вилучили в офісному приміщенні, розміщеному на першому поверсі будинку, де мешкав Андрій Антоненко разом із дружиною та її братом. Призначена комплексна експертиза», – йдеться в повідомленні поліції, оприлюдненому 18 грудня.

У поліції заявляють, що встановили хронологію подій і в рамках розслідування кримінального провадження отримали інформацію про те, що підозрюваний попросив забрати із шафи пакунок: «скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири».

«13 грудня 2019 року слідчі провели невідкладні слідчі дії. У результаті під час обшуку в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50. Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Вказаний предмет був захований у купюроприймач терміналу», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, призначена комплексна експертиза, «у тому числі молекулярна».

Раніше про вилучення згаданої міни заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

12 грудня голова МВС написав у соцмережах, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних, зокрема, сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко, а також ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

Антоненко, Кузьменко і Дугарь відкидають звинувачення і заявляють про невинуватість.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.