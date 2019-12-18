Справа Шеремета: розгляд апеляції на домашній арешт Дугарь перенесли на 8 січня

Київський апеляційний суд 18 грудня повідомив про перенесення на 8 січня 2020 року розгляду апеляції сторони захисту щодо призначеного цілодобового домашнього арешту військовому медику Яні Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, суд заявив, що не отримав усі необхідні документи. Сторона захисту Дугарь стверджує, що таке рішення ухвалили, щоб «загасити негатив».

Напередодні стало відомо, що сьогодні суд може розглянути апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва, який 13 грудня обрав Яні Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Цей суд також зобов’язав її до 8 лютого 2020 року не залишати місце проживання, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати документи для виїзду за кордон. Адвокати заявили, що оскаржуватимуть рішення, вказавши на відсутність провини підзахисної.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».