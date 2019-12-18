Справа Шеремета: адвокати Антоненка та Кузьменко оскаржили їхній арешт

Адвокати двох підозрюваних у справі про вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета подали апеляції на арешт Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.

Адвокат Антоненка Костянтин Татарченко вказав, що Антоненко не вчиняв дій, у яких його підозрюють, а слідство не надало «жодного документального підтвердження вчинення злочину».

Адвокат Кузьменко Добош зазначив, що ухвала суду щодо його підзахисної є «необґрунтованою та невмотивованою».

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.