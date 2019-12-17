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17 грудня 2019, Київ 15:59
Новини | Події

У поліції заявляють, що надали адвокатам усі несекретні матеріали в справі Шеремета

Андрій Антоненко (Riffmaster) у залі Печерського районного суду, 13 грудня 2019 року

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Слідчі Національної поліції надали представнику сторони захисту для ознайомлення всі матеріали у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, розголошення яких не суперечить чинному законодавству. Згіно з повідомленням, це сталося 17 грудня.

«Слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування. Зокрема, йдеться і про заходи безпеки щодо певних осіб, які застосовувалися у цьому кримінальному провадженні. Ці дані не підлягають розголошенню у рамках проведення досудового розслідування. Слідство триває», – вказано в повідомленні Головного слідчого управління Національної поліції України.

Андрій Антоненко (Riffmaster) у залі Печерського районного суду, 13 грудня 2019 року
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14 грудня вночі Печерський суд Києва взяв під варту без можливості внесення застави сержанта Сил спеціальних операцій, музиканта Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року.

Аналогічний запобіжний захід – арешт до 8 лютого – Печерський районний суд Києва обрав для Юлії Кузьменко. Дитячого хірурга й волонтерку також підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
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