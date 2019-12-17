У поліції заявляють, що надали адвокатам усі несекретні матеріали в справі Шеремета

Слідчі Національної поліції надали представнику сторони захисту для ознайомлення всі матеріали у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, розголошення яких не суперечить чинному законодавству. Згіно з повідомленням, це сталося 17 грудня.

«Слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування. Зокрема, йдеться і про заходи безпеки щодо певних осіб, які застосовувалися у цьому кримінальному провадженні. Ці дані не підлягають розголошенню у рамках проведення досудового розслідування. Слідство триває», – вказано в повідомленні Головного слідчого управління Національної поліції України.

14 грудня вночі Печерський суд Києва взяв під варту без можливості внесення застави сержанта Сил спеціальних операцій, музиканта Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року.

Аналогічний запобіжний захід – арешт до 8 лютого – Печерський районний суд Києва обрав для Юлії Кузьменко. Дитячого хірурга й волонтерку також підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Військового медика Яну Дугарь суд відправив під цілодобовий домашній арешт.