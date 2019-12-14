Мінветеранів готове надати правову допомогу фігурантам справи Шеремета – штаб

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб готове надати правову допомогу фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомила голова міністерства Оксана Коляда.

«Перш за все, обвинувачених Влада та Інну Грищенко, Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь – знаю особисто. Всі вони – визнані авторитети у ветеранському та волонтерському русі. Перебіг справи, обвинувачення – все це дуже болить особисто мені. Але зараз вийду тільки з офіційною позицією», – зазначила міністр.

Вона нагадала про презумпцію невинуватості, додавши, що ступінь вини кожного з фігурантів визначить тільки суд.

«Мінветеранів буде виконувати свої прямі функції по відношенню до бенефіціарів. Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті», – заявила Коляда.

Міністр нагадала, що, з огляду на обставини справи, «рівень доказової бази має бути абсолютно переконливим для всіх.

«У разі, якщо виникатимуть найменші сумніви у адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази», – зазначила Коляда.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

13-14 грудня Печерський районний суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив одну з підозрюваних – військового медика Яну Дугарь – під цілодобовий домашній арешт. Також суд заарештував на два місяці без права внесення застави Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко.