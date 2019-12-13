Справа Шеремета: Кузьменко взяли під варту (оновлено)

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета – арешт до 8 лютого наступного року. Рішення оголосили близько 23:00 за київським часом.

Присутні в залі кричать «Юлі – волю!»,«Ганьба» та інші гасла проти очільників силових відомств та судді, також чути погрози і нецензурщину щодо прокурорів та журналістів.

Адвокат Владислав Добош заявив про намір подавати апеляцію.

Прокуратура просила взяти Кузьменко під варту без права застави. За версією слідства, саме вона підкладала вибухівку під машину загиблого журналіста.

Адвокат Добош заявляв про те, що у його підзахисної є алібі, яке може підтвердити її чоловік, а також наполягав на тому, що Кузьменко не можна обирати запобіжний захід у вигляді арешту, оскільки у неї наступного тижня заплановано декілька операцій.

Юлія «Лиса» Кузьменко – дитячий хірург, що також надавала допомогу військовим під час АТО.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

Вдень 13 грудня суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк задовольнив клопотання прокуратури та відправив одну з підозрюваних – військового медика Яну Дугарь – під цілодобовий домашній арешт.